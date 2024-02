Trani, al via la nona edizione del concorso letterario 'Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi'

TRANI – È disponibile sul sito della Fondazione Megamark www.fondazionemegamark.it il bando della nona edizione del “Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi”, concorso letterario promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con l’associazione culturale La Maria del porto, organizzatrice de I Dialoghi di Trani.Al premio, rivolto alle case editrici di tutta Italia e riservato agli autori esordienti nel campo della narrativa, è possibile partecipare gratuitamente presentando, entro il 31 maggio 2024, opere prime di narrativa italiana, pubblicate tra il gennaio 2023 e maggio 2024.Il compito di valutare i romanzi sarà affidato anche quest’anno a una giuria di sei esperti, scelti tra personalità di rilievo della cultura e dell’informazione, che proclameranno entro luglio la cinquina dei romanzi finalisti. Sarà poi la giuria popolare, composta da 40 lettori - i primi che si candideranno agli inizi di luglio - a decretare il vincitore assoluto, che sarà premiato durante la cerimonia in programma a Trani il prossimo 13 settembre.Con un montepremi di 13.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Megamark, il concorso si conferma tra i più generosi a livello nazionale: 5.000 euro il premio per il vincitore e 2.000 quello per ognuno degli altri quattro finalisti.«Il premio letterario - spiega il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark – nasce con l’intento di contribuire a promuovere e valorizzare le opere degli scrittori esordienti, che provano a farsi strada nel mondo della letteratura. Emoziona la grande partecipazione e l’attesa che ruota attorno all’iniziativa, diventata, edizione dopo edizione, sempre più ambita dalle case editrici di tutta Italia».Il “Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi” ha visto la partecipazione, nelle passate edizioni, di quasi 500 titoli di scrittori esordienti provenienti da tutta Italia, affermandosi come uno dei premi letterari di riferimento del Sud Italia.