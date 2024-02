Trattoristi in protesta: dal Nord a Sanremo e poi a Roma

Sette trattoristi provenienti da Melegnano (Milano) hanno raggiunto la frazione di Bussana a Sanremo, dopo un viaggio di 240 km. Attualmente, sono fermi vicino al mercato dei fiori, in attesa di esprimere il loro dissenso. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha aperto le porte dell'Ariston alla protesta degli agricoltori, accogliendo una delegazione sul palco dell'Ariston, come confermato da Riscatto Agricolo. Tuttavia, la Rai ha smentito categoricamente di aver avuto qualsiasi contatto con gli agricoltori.La protesta si estenderà anche a Roma, con mobilitazioni parallele. Da una parte, il 'Cra agricoltori traditi', guidati dall'ex forcone Danilo Calvani, si sta organizzando per una manifestazione alle porte di Roma, mentre dall'altra parte c'è Riscatto Agricolo che ha raggiunto un accordo con la questura di Roma per una manifestazione in piazza San Giovanni venerdì mattina.I presidi alle porte della città, come Albano, Cecchina, Palidoro, Fiano Romano, Capena e Formello, inizieranno a riempirsi nelle prossime ore, accogliendo mezzi provenienti da tutta la Penisola. Calvani ha dichiarato che nella manifestazione non saranno tollerate bandiere di partiti o sindacati, né la presenza di politici. Ha anche affermato di non aver avuto contatti con Palazzo Chigi e ha dato un ultimatum al governo di 5 giorni per fare cambiamenti che sostengono siano necessari per salvare l'agricoltura italiana.