Trenitalia, il polo passeggeri del gruppo Fs alla Fiera Btm di Bari

BARI - Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane prende parte alla decima edizione della BTM, la fiera Business Tourism Management in programma alla Fiera del Levante di Bari da oggi al 29 febbraio. L’evento riunisce in Puglia operatori, amministrazioni locali, imprese, enti pubblici e privati operanti nel settore turistico con l'obiettivo di rafforzare il legame tra territorio e dinamiche internazionali.

Si è tenuto oggi l’incontro “Infrastrutture e mobilità per il turismo in Puglia”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle imprese del turismo. Il Regionale di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, hanno illustrato agli addetti ai lavori le principali offerte del trasporto regionale.

“Il completo rinnovo della flotta con il 100% di treni di nuova generazione entro il 2024, l’incremento di servizi nei weekend, lo sviluppo dei collegamenti intermodali per raggiungere tutte le destinazioni di interesse rappresentano lo straordinario impegno del Regionale di Trenitalia, in termini di investimenti con la collaborazione della Regione Puglia, a beneficio del territorio” ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia.

In Puglia oltre 45mila passeggeri al giorno viaggiano sui 235 treni regionali di Trenitalia per raggiungere le più ricercate destinazioni di interesse turistico da Ostuni a Monopoli, da Polignano a Mare a Lecce, fino a Giovinazzo, Trani e Barletta. Ferrovie del Sud Est propone, inoltre, 230 collegamenti in treno e 1300 corse in bus, dal Salento alla Valle d'Itria, fino alla Terra di Bari. Gli investimenti raggiungono i 570 milioni di euro, di cui 391 destinati all’acquisto di nuovi treni ipertecnologici e sostenibili a beneficio della mobilità regionale sia per chi si sposta nel tempo libero che per chi si sposta tutti i giorni per lavoro o studio, grazie al rinnovo degli accordi con la Regione Puglia.

Tutte le offerte e le proposte di viaggio del Regionale di Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com . Tra le promozioni per il turismo in Puglia: Italia in tour e School Group Regio.