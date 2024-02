Trinitapoli, donate due carrozzine agli anziani del ravennate dalle Avis locali

MICHELE MININNI - Due carrozzine pieghevoli e una poltrona elettrica sono state donate alle zone alluvionate dell’Emilia Romagna dall’Avis Conselice in provincia di Ravenna, alla Casa residenza anziani Jus Pascendi della bassa Romagna. Le attrezzature, di cui è avvenuta l'inaugurazione nei giorni scorsi, sono state acquistate grazie ai fondi pervenuti da diverse Avis del territorio nazionale, tra cui anche l'Avis di Trinitapoli nella provincia di Barletta Andria Trani, attraverso l’Avis di Ravenna, capofila nella raccolta.La presidente Katia Cicinato ha commentato: "Siamo orgogliosi che i contributi donati dalla nostra associazione alle zone alluvionate dell’Emilia Romagna si siano trasformati concretamente per l’acquisto di libri e carrozzine per anziani. Ringraziamo gli amici, soprattutto i nostri colleghi dell’Avis di Conselice nel Ravennate, per l’apposizione di una targhetta con dedica per la nostra sede cittadina dell’Avis".