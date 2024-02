Francavilla Fontana, partiti i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del Palazzo del Sedile

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Sono partiti i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per il recupero e la rifunzionalizzazione del Palazzo del Sedile di Piazza Dante. - Sono partiti i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per il recupero e la rifunzionalizzazione del Palazzo del Sedile di Piazza Dante.





"Il Palazzo del Sedile – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – tornerà presto al centro della vita culturale e sociale della nostra Città. Con l’intervento appena avviato vogliamo tutelare un pezzo del nostro patrimonio monumentale e metterlo al servizio della comunità, in particolare dei più giovani che qui potranno incontrarsi, confrontarsi e dare forma alle proprie idee".

Questo edificio storico, eretto nel XVII secolo, negli anni ha assolto a diverse funzioni comprese quelle di tribunale, carcere, ufficio telegrafico e telefonico e, più recentemente, di biblioteca. Grazie al progetto voluto dall’Amministrazione Comunale il Palazzo sarà restituito alla cittadinanza diventando un polo culturale e sociale in grado di ospitare mostre, incontri, laboratori e attività per i bambini.

"I lavori – prosegue il Sindaco Antonello Denuzzo – prevedono la salvaguardia delle architetture originali, l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e una rifunzionalizzazione degli spazi interni con la creazione di un vero e proprio giardino sensoriale a disposizione dell’utenza. Uno spazio pubblico destinato alla cultura e alla creatività nel cuore di quello che è diventato il punto d’incontro serale di tanti ragazzi".

Il progetto prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione al piano terra di un infopoint e una sala polifunzionale dedicata a mostre e incontri pubblici, mentre al primo piano l’allestimento di spazi laboratoriali, multimediali e per attività rivolte ai bambini. L’intervento interesserà anche la terrazza del primo piano con la creazione di un giardino sensoriale. L’angolo verde è stato pensato come una esperienza in grado di coinvolgere tutti i sensi umani. È prevista la piantumazione di lavanda, menta, rosmarino, iris giallo, rose, viole, carice, penniseto, melograno e limone.

La definizione del progetto è stata preceduta da un accurato lavoro di indagini. Particolare attenzione sarà riservata alla facciata che tornerà alla sua configurazione originaria con la valorizzazione delle parti di pregio e l’eliminazione degli elementi moderni.

"La rigenerazione del Palazzo del Sedile – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – è stata ideata per incontrare le esigenze di una platea molto ampia di francavillesi. Siamo certi che questo luogo tornerà a ricoprire in tempi brevi la centralità che storicamente gli è riconosciuta".

Per il restauro e la rifunzionalizzazione di questo edificio storico l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 1,1 milioni di euro dal Ministero dell’Interno con fondi del PNRR.

"Quando abbiamo progettato il recupero di Palazzo del Sedile – conclude il Sindaco Denuzzo – abbiamo pensato soprattutto ai giovani che da sempre soffrono per l’assenza di spazi adeguati. Le Istituzioni devono avere il coraggio di rivolgersi a loro non con spirito paternalistico, ma con fiducia. Da loro dipende il futuro della nostra Città".