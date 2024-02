Trinitapoli: Pd e 5 Stelle insieme per presentare un progetto politico verso le amministrative 2024

Saranno presenti i rappresentanti dei due partiti, l’on. Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle, Domenico De Santis, segretario regionale del Pd, e Lorenzo Marchio Rossi, segretario provinciale Bat del Pd, oltre al segretario sezionale del Pd Donato Piccininno. Una presenza importante dei vertici dei due partiti, per presentare i punti cardine di un progetto che vedrà l'ampio coinvolgimento della società civile e avrà legalità, trasparenza amministrativa e lotta alla corruzione come punti cardine.

Insieme il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle di Trinitapoli hanno convocato, per venerdì 16 febbraio alle 12, una conferenza stampa presso la sede dei grillini. Recita il comunicato: ”Insieme nell'interesse della comunità per il ripristino della legalità”, che vedono protagonisti il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che sono pronti all’alleanza per le prossime elezioni amministrative del piccolo centro ofantino dell’8 giugno.