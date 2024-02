Trinitapoli, presentato il progetto del PD-M5S per le elezioni amministrative: focus su legalità e competenza

- A quattro mesi dalle elezioni amministrative a Trinitapoli, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si presentano uniti nell'interesse della comunità, con l'obiettivo di ripristinare la legalità dopo due anni di commissariamento dovuto allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Durante una conferenza stampa tenuta venerdì mattina, sono stati esposti i programmi che delineano un nuovo percorso basato sulla legalità, trasparenza e competenza.Alla conferenza hanno partecipato il deputato del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Leonardo Donno, il segretario regionale del PD Domenico De Santis e il segretario provinciale dei Democratici, Lorenzo Marchio Rossi. De Santis ha sottolineato la necessità di un cambiamento radicale del ceto politico del territorio, puntando su una nuova generazione di leader e dando voce ai giovani e a coloro che non hanno mai fatto politica.Anche il Movimento 5 Stelle ha enfatizzato l'importanza di costruire una nuova pagina per Trinitapoli, con un forte focus sulla legalità e trasparenza. Leonardo Donno ha ribadito la volontà di lasciarsi alle spalle una pagina triste che ha danneggiato la città e la politica in generale, sottolineando l'esistenza di una buona politica possibile.Al momento, non è stato ancora annunciato il nome del candidato sindaco. Il segretario provinciale dei Democratici, Lorenzo Marchio Rossi, ha chiarito che prima sarà necessario lavorare sui programmi, con un'attenzione particolare alla legalità e alla competenza. Nessun nome è stato fatto finora come candidato sindaco, ma è certo che la persona giusta verrà scelta per incarnare il programma di cambiamento pensato per Trinitapoli.