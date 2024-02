Uova sulla macchina del sindaco di Ginosa. Galante (M5S): 'Gesto inaccettabile'

GINOSA - Sconcerto a Ginosa dove il sindaco Vito Parisi denuncia un lancio di uova sulla sua auto. “Quando si tenta di fomentare le masse per le stupide lotte politiche, bisogna sempre considerare il fatto che tra le masse di persone esistono degli #idioti. E sempre gli idioti sono incontrollabili perché pensano di far paura attraverso gesti idioti. Stanotte hanno lanciato un uovo contro la mia macchina, la prossima volta? Ad ogni modo state tranquilli: io e le tante persone per bene di questo paese continueremo a fare il nostro dovere pensando alle cose serie. Valentina mi ha detto: “forse ora dobbiamo davvero portarla al lavaggio” si legge nella nota del primo cittadino.“Il dibattito politico non deve mai trascendere. Non è accettabile quanto accaduto al sindaco di Ginosa Vito Parisi, la cui auto è stata presa di mira questa notte da ignoti, che hanno lanciato un uovo contro la vettura. Stessa sorte toccata all’auto di suo padre. Simili gesti sono ingiustificabili e non possono essere sottovalutati. La domanda è: cosa accadrà la prossima volta? Siamo certi che il sindaco continuerà a svolgere il suo lavoro come ha sempre fatto finora. Siamo al suo fianco”. Così in una nota il capogruppo del M5S Marco Galante.