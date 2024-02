Lecce, 'Giovannin senza parole' al Teatro Koreja

Giovannin senza parole (foto Tommaso Cosci)

LECCE - Domenica 18 febbraio alle ore 17.30 nuovo appuntamento con il 'Teatro in Tasca' e il Crest di Taranto. In scena "Giovannin senza parole", un divertente apologo dai contorni buffi sul tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, in cui il lavoro d’attore si mescola al lavoro sul clown e alla musica dal vivo…fra leggerezza e spunti di riflessione. Età consigliata: 5 anni in su. - Domenica 18 febbraio alle ore 17.30 nuovo appuntamento con il 'Teatro in Tasca' e il Crest di Taranto. In scena "Giovannin senza parole", un divertente apologo dai contorni buffi sul tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, in cui il lavoro d’attore si mescola al lavoro sul clown e alla musica dal vivo…fra leggerezza e spunti di riflessione. Età consigliata: 5 anni in su.





Esiste un paese, dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. Questo è un grande giorno, il Capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? Ma l’imprevisto, si sa, è in agguato anche quando gli ordini sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un giorno arriva nel paese un giovane, che le regole non sa. La storia che mettiamo in scena è un apologo buffo pensato per i ragazzi e per i ragazzi che siamo stati. Affrontiamo il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi "errori", trasformerà l’intero paese. Perché, si sa, che gli errori sono solo un tentativo di fare quello che non si sa.

Proseguono anche i laboratori pre spettacolo grazie alla collaborazione con la Coop. Terradimezzo. Il 18 febbraio sarà la volta de La Pentolaccia che coincide con la prima domenica di Quaresima. Nel laboratorio verrà raccontata la storia del gioco tradizionale, si giocherà insieme e ogni bambino costruirà la sua personale pentolaccia.

Grazie alla collaborazione con Pupilla - libri, giochi, attività di Brindisi e con Semimini libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, inoltre, durante tutte le domeniche di Teatro in Tasca, nel BookPoint del teatro sarà possibile trovare testi e libri illustrati per crescere insieme, fra lettura e teatro.

Il Teatro in Tasca proseguirà con l’appuntamento di domenica 17 marzo 2024: Moun Portata dalla schiuma e dalle onde, una storia poetica resa sulla scena da immagini d’ombra dai toni pastello, acquerellati e da ritmi calmi e distesi, che donano un’atmosfera di pace.

È ancora possibile abbonarsi al Teatro in Tasca con la formula #quandoeconchivuoi riservata a 3 persone che possono vedere i 2 spettacoli rimanenti in stagione.

Quest’anno Koreja sostiene "Per un sorriso in più", Associazione Genitori di Onco-Ematologia Pediatrica nata dal desiderio di offrire, a chi ne ha bisogno, tutto il sostegno necessario per affrontare il lungo iter della malattia.