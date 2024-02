Volo Ryanair Edimburgo-Tenerife: scoppia una lite tra un terzetto di passeggeri a bordo di un aereo

EDINBURGO - Una coppia di ragazzi comincia a dare in escandescenze, da lì a qualche minuto entra nello scontro anche il fratello della ragazza. I due cominciano a spingersi e schiaffeggiarsi, creando il caos a bordo, ed impedendo a chiunque altro di intervenire per placare gli animi. All'arrivo i giovani vengono presi in custodia dalla polizia.Secondo alcuni passeggeri i tre ragazzi avevano consumato alcolici prima del decollo. Un portavoce di Ryanair ha rilasciato una dichiarazione sull’accaduto: “L’equipaggio del volo da Edimburgo a Tenerife ha chiesto in anticipo l’assistenza della polizia dopo che un piccolo numero di passeggeri ha creato disturbo a bordo, l’aereo è stato accolto dalla polizia locale all’arrivo a Tenerife e questi passeggeri sono stati rimossi: ora la questione è di competenza della polizia locale”.La vigilanza nel settore è aumentata da quando si è verificato un incidente il mese scorso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quando la porta di un Boeing 737 MAX 9 dell'Alaska Airlines si è rotta durante il volo. Anche il numero di passeggeri indisciplinati è salito alle stelle negli ultimi anni, raggiungendo il record di quasi 6.000 incidenti nel 2021, secondo i dati della FAA. Queste cifre sono scese a circa 2.000 incidenti nel 2022 e nel 2023. L'uomo è stato quindi trattenuto dalla polizia in attesa dell'udienza. In caso di condanna potrebbe rischiare anche l'ergastolo.