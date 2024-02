Volo Thai AirAsia da Bangkok a Nakhon, esplode un power bank

In mezzo al caos alimentato dal fumo, sboccia un senso di unità. Passeggeri e membri dell'equipaggio, in una splendida dimostrazione di coraggio collettivo e rapidità di pensiero, si uniscono per affrontare frontalmente il fiero avversario. In quella che sembrò un'eternità, ma che in realtà durò solo circa due minuti, l'incendio fu domato, trasformando un potenziale disastro in una storia di trionfo. L'indagine su questo incidente infuocato ha puntato il dito contro un compagno di viaggio apparentemente innocente ma famigerato dell'era moderna: il power bank.





Nascosto nella tasca del sedile, appartenente a una famiglia che si imbarca in quella che doveva essere una vacanza gioiosa, questo caricabatterie portatile ha deciso di scatenare la sua furia a mezz'aria, dando vita a uno scenario che avrebbe potuto virare verso la tragedia se non fosse stato per gli sforzi coraggiosi di coloro che erano a bordo.'L'aereo è atterrato in orario senza feriti. I tecnici sono saliti a bordo del veicolo per verificare i danni e hanno trovato segni neri di bruciatura sul sedile. Hanno detto ai passeggeri che nella borsa del sedile era stata conservata una power bank ma che è esplosa durante il volo.





Il capitano Pol Sayan Srimai ha detto: 'Il passeggero che possedeva il power bank era con un gruppo numeroso, circa sette o otto persone. Quando è successo si è alzato molto velocemente e non si è fatto male.' Tuttavia quello dell’incidente di oggi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è un caso isolato. All'inizio di questa settimana, un aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Hong Kong quando un power bank è esploso riempiendo di fumo la cabina. La compagnia aerea a basso costo Royal Air Filippine stava volando dall'isola di Boracay nelle Filippine a Shanghai in Cina quando il dispositivo elettronico è esploso a mezz'aria lunedì sera, 19 febbraio.





I vigili del fuoco e i paramedici dell'ambulanza stavano aspettando e sono saliti sull'aereo per effettuare i controlli di sicurezza. Non ci sono stati feriti. Le compagnie aeree consentono di riporre i power bank solo nel bagaglio a mano, non nei bagagli registrati, a causa del rischio di surriscaldamento delle batterie agli ioni di litio e di incendio nella stiva. Esiste anche un limite di capacità di 100 wattora (Wh) o 27.000 mAh con la maggior parte delle compagnie aeree.

Una scena che sembra uscita da un film thriller. È una tipica partenza mattutina alle 7:20 del 25 febbraio dall'aeroporto Don Mueang, con la promessa di un viaggio senza incidenti per i 186 passeggeri. Tuttavia il jet AirAsia stava volando da Bangkok a Nakhon Si Thammarat, nel sud del paese, quando fiamme e fumo sono stati visti 30 minuti dopo il decollo del volo FD3188. L'equipaggio di cabina, sotto shock, si è precipitato nella fila 15 dell'Airbus A320 e ha lottato per spegnere l'incendio in circa due minuti. Fumo e fiamme escono dalla quindicesima fila, scatenando il panico in tutta la cabina. Ma è qui che la storia prende una svolta stimolante.