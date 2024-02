Serie B, il Bari perde 2-0 con il Catanzaro al Ceravolo

Ssc Bari fb

Sesta sconfitta esterna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 2-0 con il Catanzaro al “Ceravolo” nella ventisettesima giornata di Serie B. La partita inizia con 15 minuti di ritardo, alle 20,45 invece che alle 20,30, per la nebbia. Nel primo tempo i calabresi passano in vantaggio al 4’ con Vandeputte e nel secondo tempo al 33’ raddoppiano per merito di Iemmello. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Beppe Iachini. Il Bari è al decimo posto in classifica con 33 punti insieme al Cosenza.