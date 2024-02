Il sindaco di Bari risponde alle accuse di scioglimento del Comune: 'Attacco alla città'

BARI - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha risposto con fermezza alle accuse di scioglimento del Comune avanzate dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in seguito alla maxi inchiesta della Dda che ha coinvolto oltre 130 persone per infiltrazioni mafiose nel sistema politico, economico e sociale della città.Decaro ha definito le accuse come "sciacallaggio politico" e ha ribadito che il Comune è composto da persone perbene. Ha respinto fermamente l'idea di uno scioglimento del Comune, difendendo la città di Bari e rifiutando qualsiasi tentativo di attacco politico nei suoi confronti.Il sindaco ha inoltre criticato il centrodestra per non aver ancora individuato un candidato per le elezioni a Bari, accusandolo di voler vincere "a tavolino" e di prendersela con lui anziché con la città stessa. Ha dichiarato che non permetterà a nessuno di danneggiare la reputazione della città di Bari e ha difeso la sua amministrazione dalle critiche politiche.