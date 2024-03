16 arresti per spaccio di droga nel carcere di Foggia: coinvolta anche un'infermiera

Consegna a domicilio: in alcuni casi, la droga veniva consegnata direttamente a casa della coppia.

Appuntamenti in centri commerciali: in altri casi, venivano fissati appuntamenti in centri commerciali tra la coppia e persone che fungevano da "anelli di congiunzione" con i detenuti.

Le immagini del sistema di videosorveglianza



I destinatari della droga



Un grave episodio



Le indagini continueranno



FOGGIA - La Guardia di Finanza di Bari ha sgominato una ramificata rete di spaccio di droga all'interno della casa circondariale di Foggia. 16 persone sono state arrestate (8 in carcere e 8 ai domiciliari) su ordine del gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica dauna.L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bari, ha permesso di scoprire un sistema di approvvigionamento e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del carcere.Un'infermiera in servizio nel carcere di Foggia, già arrestata nell'aprile del 2023, si sarebbe resa complice degli spacciatori. In cambio di denaro, che variava dai 100 ai 500 euro, l'infermiera introduceva la droga nel carcere, consegnandola ai detenuti durante il suo turno di servizio.La droga veniva consegnata all'infermiera e a suo marito in diversi modi: