Nodo ferroviario Bari Nord: avviato l'iter per l'approvazione del progetto definitivo

BARI - Un passo avanti importante per il Nodo ferroviario di Bari Nord: il Commissario Straordinario di Governo Roberto Pagone ha autorizzato RFI ad avviare la procedura di approvazione del progetto definitivo.L'assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia ha sottolineato l'importanza strategica dell'opera: "Velocizzerà e potenzierà la linea ferroviaria Adriatica per il trasporto passeggeri e merci, migliorando la qualità della vita dei cittadini."Il progetto prevede la soppressione di numerosi passaggi a livello, la realizzazione di nuovi interventi sulla viabilità stradale e la costruzione di una nuova stazione di Santo Spirito-Palese e di una fermata a servizio dell'aeroporto.L'investimento complessivo è di circa 970 milioni di euro a gestione diretta di RFI. La nuova linea a doppio binario sarà lunga circa 11 km e si svilupperà quasi interamente sotto il piano campagna.L'intervento garantirà un sistema di trasporto integrato e intermodale ad elevata frequenza, con ricadute positive sull'economia e sull'ambiente del territorio.La Regione Puglia si è detta soddisfatta del via libera all'iter di approvazione del progetto definitivo. "Un risultato importante che ci avvicina alla realizzazione di un'opera attesa da tempo", ha commentato l'assessore Maurodinoia.Nelle prossime settimane RFI invierà il progetto definitivo agli Enti e alle Amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri e di eventuali autorizzazioni. La procedura durerà quattro mesi e costituisce l'ultimo passaggio approvativo necessario prima dell'avvio della fase di adeguamento alle eventuali prescrizioni, di validazione e di avvio dell'attività negoziale.L'avvio dell'iter per l'approvazione del progetto definitivo del Nodo ferroviario di Bari Nord è un passo avanti importante per la realizzazione di un'opera attesa da tempo che avrà un impatto positivo sulla mobilità, sull'economia e sull'ambiente del territorio pugliese.