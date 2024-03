A Lecce la Masterclass ''Discografica audizione & Casting per talent show''

Intervento introduttivo con brevi domande agli allievi per capire i loro percorsi musicali;



Corretta modalità di scelta e di approccio al brano;



L’importanza della dizione e della pronuncia;



Interazione voce / postura (tensioni muscolari durante la performance);



Lavoro sul testo (verbale – paraverbale);



Interpretazione del brano (stato emotivo, interazione col pubblico, come affrontare i punti critici, ecc.);



Uso del microfono e capacità di interazione con i musicisti;



Esercizi di improvvisazione su vari stili musicali;



Creazione di un inedito (dalla melodia alla parte letteraria);



Modalità di pubblicazione e indicizzazione nel mercato discografico;



Personaggio (outfit, presenza scenica ecc..);



Question time





𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲: 3𝟳𝟱-𝟳𝟳𝟯𝟮𝟰𝟬𝟯 - 𝟯𝟵𝟯.𝟭𝟰𝟬𝟳𝟳𝟴𝟴 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬.



Domenica 7 aprile a Lecce un grande e imperdibile appuntamento con la masterclass 'Discografica, audizione & casting' per noti talent show musicali tv. Il progetto è nato Insieme all’organizzatore Matteo Tateo e tra gli ospiti ci sarà anche 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 (𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼/𝗧𝘃 𝗲𝗱 𝗨𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 e 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗶𝘀𝘁𝗮)Specializzato nella comunicazione nazionale di eventi live, d𝗮 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗼 𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗶; Collabora con numerose case discografiche italiane; Ufficio stampa e partner ufficiale di Sanremo Rock (finale al Teatro Ariston); Promoter radiofonico di tantissimi artisti indipendenti e big della musica italiana; Ufficio stampa di artisti vincitori in festival nazionali come Musicultura, Deejay On Stage, 1MNEXT, ecc.Una serie di incontri mensili, che includeranno delle Master Class con figure professionali influenti nel panorama artistico del momento. Autori, produttori, discografici, pronti a condividere con voi la propria esperienza e ad ascoltare la vostra anima artistica. Si valuterà, per chi sarà ritenuto pronto, l’eventuale indicizzazione verso i vari talent Show Musicali Televisivi già sostenuti e da sostenere.