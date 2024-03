Addio a Joe Barone, pilastro della Fiorentina: il calcio italiano in lutto

Una tragica notizia ha scosso la Fiorentina e l'intero panorama calcistico italiano: è venuto a mancare Joe Barone, direttore generale della squadra viola. Il dirigente, che domani avrebbe compiuto 58 anni, è deceduto presso l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato in terapia intensiva dopo un arresto cardiaco subito domenica scorsa, poco prima della partita tra Atalanta e Fiorentina, rinviata a data da destinarsi.Barone lascia la moglie Camilla e i suoi quattro figli: Pietro, che lo ha reso nonno un anno fa, Giuseppe (ex calciatore di Salernitana, Perugia e Ascoli), Salvatore e Gabriella. La camera ardente sarà allestita domani al Viola Park.L'annuncio ufficiale è stato dato dalla società viola sul proprio sito web: "Con dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il direttore generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto".Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo 1966, Barone si trasferì negli Stati Uniti con la famiglia all'età di otto anni. Dopo gli studi, intraprese una carriera nel settore bancario-finanziario, ma il suo destino si intrecciò con quello di Rocco Commisso. Il magnate italoamericano lo inserì prima nella sua società di telecomunicazioni Mediacom e poi, nel 2017, lo nominò vicepresidente dei New York Cosmos, quando acquisì la quota di maggioranza del club. Barone divenne il braccio destro di Commisso, che lo inviò a Firenze in sua vece in attesa di chiudere la trattativa con i Della Valle e successivamente lo nominò direttore generale della Fiorentina. La sua figura è stata cruciale in molte sfide e progetti del club viola, dimostrando sempre grande professionalità, dedizione e passione per i colori viola. Il suo apporto e la sua presenza mancheranno profondamente al calcio italiano.