Soldati italiani in Ucraina, Meloni dice no e replica a Macron

(Alexandros Michailidis/Shutterstock)





La presidente del Consiglio dei Ministri, a nome del Governo italiano, ha così indirettamente risposto a Macron. Il presidente della Repubblica francese nelle scorse ore aveva annunciato la disponibilità della Francia per un intervento militare a sostegno dell'Ucraina, nell'area geografica interessata dal conflitto iniziato il 24 febbraio 2022.

"No all'invio di truppe italiane a Kiev. Porterebbero ad un escalation pericolosa del conflitto in atto tra Ucraina e Russia". E' quanto puntualizzato da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al Senato per le comunicazioni da rendere ai rispettivi membri, alla vigilia del Consiglio Europeo in programma il 21 e 22 marzo.