Aggressione a Bari Vecchia: ragazzina di 13 anni attaccata senza motivo

foto d'archivio

BARI - Nella serata di ieri, un episodio di violenza ha scosso Bari Vecchia, precisamente in piazza Mercantile, dove una ragazzina di soli 13 anni è stata aggredita insieme ad alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo di giovani sarebbe stato attaccato da un altro gruppo di ragazzi, senza apparente motivo.L'aggressione ha suscitato preoccupazione e sgomento nella comunità locale, richiamando l'intervento immediato dei Carabinieri, allertati da segnalazioni giunte sul posto. Attualmente, le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili dell'atto di violenza.Le prime testimonianze suggeriscono che l'aggressione sia avvenuta senza alcun motivo apparente, lasciando perplessi e indignati sia i familiari della giovane vittima che la cittadinanza nel suo complesso.Il padre della ragazzina ha espresso la sua indignazione e preoccupazione riguardo all'accaduto, sottolineando che sua figlia è stata fortunata a riportare solo lievi ferite, tra cui un gonfiore al labbro e un dente che si muove. Ha ringraziato il Signore e chiunque sia intervenuto per evitare conseguenze più gravi.