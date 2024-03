Pasqua e Pasquetta a Orsara: aperte Abbazia e Grotta di San Michele ai visitatori

ORSARA DI PUGLIA - In occasione delle festività pasquali, l'Abbazia Sancti Angeli di Orsara di Puglia, insieme alla suggestiva Grotta di San Michele e alla Chiesa dell'Annunziata, aprirà le sue porte ai visitatori, offrendo un'opportunità unica di esplorare uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia della regione.Grazie alla collaborazione tra la Parrocchia San Nicola di Bari, l'Amministrazione comunale e la Pro Loco, il complesso abbaziale sarà accessibile nelle seguenti date e orari: sabato 30 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:30; domenica 31 marzo dalle 10:00 alle 12:30; lunedì 1° aprile dalle 10:00 alle 18:00.Sabato 30 marzo sarà possibile partecipare a una visita guidata contattando la Pro Loco, previa prenotazione al numero 353.3998020. Mentre domenica e lunedì, i visitatori potranno esplorare il complesso autonomamente utilizzando l'app "Orsara Movet: angel, fire and music", una guida digitale disponibile gratuitamente su Apple Store e Play Store. L'app fornisce informazioni dettagliate sulla storia di Orsara di Puglia e sui suoi luoghi di interesse, inclusa l'Abbazia Sancti Angeli.L'Abbazia Sancti Angeli, con la sua Grotta di San Michele, è uno dei siti più suggestivi e antichi di Orsara di Puglia. Risalente al 200 d.C., la Grotta di San Michele è un luogo di culto ricco di storia e spiritualità, caratterizzato da iscrizioni latine e graffiti lasciati dai pellegrini nel corso dei secoli. L'interno della grotta, accessibile attraverso la "scalinata sacra", è formato da un'unica navata irregolare, culminante con l'altare che ospita la statua di San Michele durante l'Apparizione il 8 maggio.Oltre alle visite guidate all'abbazia, la comunità di Orsara di Puglia celebra i riti della Settimana Santa, con la Celebrazione della Passione del Signore e la solenne processione della Vergine Addolorata e del Cristo Morto, accompagnati dal Complesso Bandistico locale. Il Sabato Santo sarà segnato dalla Celebrazione dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine, seguite dalla Veglia Pasquale e dalla celebrazione della Santa Pasqua nelle messe del giorno seguente.Un'occasione imperdibile per vivere la tradizione e la spiritualità di Orsara di Puglia durante le festività pasquali.