Allarme bomba a Trani, scuole chiuse e città blindata

TRANI - Momenti di apprensione questa mattina a Trani, dove un allarme bomba ha portato alla chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.Tutto è iniziato intorno alle 6:00, quando nella stazione ferroviaria è stata trovata una valigetta incustodita. All'interno, un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno in stazione e in un istituto scolastico non precisato della città.Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno evacuato la stazione e blindato la zona. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha disposto la sospensione delle lezioni per precauzione.Le ricerche degli artificieri sono in corso per accertare la fondatezza dell'allarme e bonificare l'area. La città è blindata e si registrano disagi alla circolazione ferroviaria.La cittadinanza è invitata a rimanere a casa e a seguire le indicazioni delle autorità.