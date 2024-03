Tragedia stradale a Zapponeta: muore un 21enne

ZAPPONETA (FG) - Un'altra tragedia stradale si è verificata ieri sera nel Foggiano, questa volta nei pressi di Zapponeta. Un 21enne è morto in un incidente che ha visto coinvolgere la sua auto, una Fiat Punto, ribaltata lungo la strada provinciale 141.Il giovane, di cui non sono state rese note le generalità, era alla guida dell'auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere dell'auto. Purtroppo, per il 21enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi dell'incidente da parte dei Carabinieri.Si tratta del secondo incidente mortale che si verifica nel Foggiano nel giro di poche ore. Ieri pomeriggio, a Foggia, un 24enne è morto in un incidente motociclistico.L'ennesima tragedia della strada che riporta l'attenzione sulla pericolosità delle strade del Foggiano. Un problema che richiede interventi urgenti per migliorare la sicurezza e ridurre il numero di incidenti.I Carabinieri stanno indagando per accertare le cause dell'incidente. Al vaglio l'ipotesi di un eccesso di velocità.