Allerta terroristica a Mosca: ambasciata USA avverte i cittadini, mentre Zelensky ringrazia Erdogan

L'Ambasciata degli Stati Uniti in Russia ha emesso un'allerta sul suo sito web, consigliando ai cittadini americani di evitare grandi raduni a Mosca nelle prossime 48 ore, a causa di possibili attentati terroristici da parte di estremisti. L'avviso è stato emesso in seguito a segnalazioni di minacce concrete e rappresenta un avvertimento importante per la sicurezza dei residenti e dei visitatori nella capitale russa.Nel frattempo, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in visita a Instanbul per incontrare il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Zelensky ha espresso gratitudine al Presidente turco e a tutte le società di difesa turche e ucraine per la loro collaborazione nel cercare di avvicinare la pace e renderla duratura nella regione. Attraverso un post su una piattaforma social, Zelensky ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare la crisi in corso in Ucraina.Durante un'intervista a Porta a Porta, Zelensky ha evidenziato il prezzo elevato che gli ucraini stanno pagando nella lotta contro l'aggressione russa, con la perdita di vite umane tra i militari. Ha sottolineato l'importanza del sostegno da parte dei partner internazionali e ha avvertito sulle possibili conseguenze se l'Ucraina fosse lasciata sola nell'affrontare l'aggressione russa. Zelensky ha anche messo in guardia sul possibile pericolo che un crollo dell'Ucraina possa rappresentare per i Paesi membri della NATO, includendo l'Italia tra questi.