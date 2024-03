Antonio Decaro candidato del Pd alle Europee: l'annuncio di Elly Schlein

BARI - Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, è stato annunciato come uno dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni europee, previste per il prossimo giugno. L'annuncio è stato fatto dalla segretaria del PD, Elly Schlein, durante un'intervista su La7, in un momento delicato per il primo cittadino barese.Schlein ha sottolineato che Decaro è uno dei migliori sindaci d'Italia e ha contribuito in modo significativo, insieme alla sua amministrazione, alla rinascita della città di Bari. Rispondendo a domande riguardanti la controversia legata alla foto del sindaco con un presunto esponente della criminalità organizzata, Schlein ha difeso Decaro sottolineando il suo impegno contro la criminalità e il suo ruolo nel mettere i mafiosi dietro le sbarre.La segretaria del PD ha anche evidenziato che la foto incriminata è stata scattata durante una festa di San Nicola e che è comune che molti chiedano selfie in occasioni pubbliche. Schlein ha fatto notare che situazioni simili si sono verificate anche con altri politici, come Salvini con un capo ultrà e Meloni con un membro del clan Spada, i quali hanno dovuto successivamente fornire spiegazioni.L'annuncio della candidatura di Decaro alle elezioni europee arriva in un momento di grande attenzione mediatica nei confronti del sindaco di Bari, il quale si prepara a intraprendere una nuova sfida politica a livello europeo, continuando così il suo impegno pubblico a difesa degli interessi della città e del Paese.