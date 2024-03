Bari, ieri falso allarme bomba alla Facoltà di Giurisprudenza

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. Essa, con l'ausilio degli artificieri e di unità cinofile, ha immediatamente attivato le ricerche sulla presenza di uno o più ordigni, che hanno dato esito negativo. L'allarme bomba di ieri al Palazzo di Giurisprudenza segue agli allarmi lanciati nella mattinata di lunedì 25 marzo che indicavano la presenza di ordigni posizionati nelle stazioni ferroviarie di Bari, Palese e Trani.

BARI - Pomeriggio di paura ieri a Bari per un allarme bomba presso la Facoltà di Giurisprudenza in Piazza Cesare Battisti. Decine di persone che si trovavano all'interno dell'edificio, anche per le sedute di laurea, si sono riunite per strada. A quanto si apprende, si sarebbe trattato di un allarme sonoro proveniente dai sotterranei della sede universitaria, dove sono collocate le caldaie soggette ad un probabile malfunzionamento.