Arrestato 38enne per tentato omicidio a Lecce: sparò a 41enne davanti a un bar

LECCE - Ieri mattina, Giuseppe Calcagnile, 38enne con precedenti penali residente a Lecce, è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di uccidere Cristian Salerno, 41enne, davanti al bar New Caffè dell'angolo a Lecce.Calcagnile ha confessato il crimine dopo un lungo interrogatorio in Questura. Secondo la sua versione dei fatti, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi per motivi personali. Tuttavia, le indagini degli inquirenti sono ancora in corso per accertare la dinamica dell'agguato e non si esclude che vi possano essere altri motivi dietro al gesto.Al momento, Calcagnile è stato trasferito in carcere in attesa della convalida del fermo. Salerno, invece, è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Fazzi di Lecce dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la vicenda e per capire se ci siano altre persone coinvolte nell'agguato. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e le testimonianze dei presenti.Al momento, il movente del tentato omicidio non è ancora chiaro. Calcagnile ha confessato di aver sparato a Salerno per motivi personali, ma gli inquirenti non escludono altre piste. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.La convalida del fermo di Calcagnile è prevista per domani. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini degli inquirenti proseguono per fare luce sulla vicenda.