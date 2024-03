Errico Porzio approda a Bari: la star della pizza napoletana aprirà su Corso Vittorio Emanuele

BARI - Il conto alla rovescia per l'apertura della nuova pizzeria di Errico Porzio a Bari è ufficialmente partito. Dopo l'annuncio fatto a gennaio tramite i social media e con una foto di sfondo della basilica di San Nicola, l'acclamato pizzaiolo napoletano si prepara ad aggiungere un'altra tappa alla sua crescente lista di sedi in Italia. La nuova location si trova precisamente in corso Vittorio Emanuele, nella stessa sede che per anni ha ospitato il ristorante "Lo Sprofondo". Questa scelta di posizionamento mette la pizzeria a pochi passi da un'altra rinomata pizzeria napoletana, "Da Michele", che ha aperto i battenti nel 2022.I lavori di ristrutturazione sono già in corso e si prevede che saranno completati entro il mese di aprile, preparando il terreno per l'apertura ufficiale della nuova pizzeria di Porzio. Con centinaia di migliaia di follower sui social media, Porzio è diventato una vera e propria star nel mondo della pizza, e la sua decisione di puntare su Bari testimonia la sua fiducia nel mercato locale e nella capacità di attrarre un vasto pubblico di appassionati di pizza napoletana. Resta solo da attendere con impazienza l'apertura di questo nuovo e atteso punto di riferimento per gli amanti della buona pizza nella città pugliese.