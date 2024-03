Arrestato l'attaccante del Pescara Luca Sasanelli per violenza privata

BARI - Luca Sasanelli, attaccante classe 2004 del Pescara, è stato arrestato mentre si trovava in ritiro in hotel con i suoi compagni di squadra. La notizia è stata confermata dalla trasmissione "Replay di Enrico Rocchi" su Tv6.Attualmente, Sasanelli è in regime degli arresti domiciliari e l'accusa nei suoi confronti è di violenza privata. Originario di Bari, il giovane attaccante ha giocato nelle giovanili di club come Sassuolo e Ascoli, prima di trasferirsi all'Andria. Il suo accordo con il Pescara è valido fino al 30 giugno 2027.