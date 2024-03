Auto si ribalta sulla Turi-Putignano: ragazza in codice rosso al Miulli

TURI - Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla strada che collega Turi a Putignano. Un'auto, condotta da una ragazza, è uscita fuori strada e si è ribaltata.Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.La ragazza alla guida dell'auto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Non sarebbe in pericolo di vita.L'incidente ha causato disagi alla circolazione sulla strada che collega Turi a Putignano. Il traffico è stato deviato per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.Seguiranno aggiornamenti su questa notizia non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.