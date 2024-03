'Ostuni Street Music', Pasquetta in musica nel cuore della Città Bianca

- Il Comune di Ostuni, in collaborazione con Lilie Service, annuncia un nuovo appuntamento con "Ostuni Street music", la kermesse di musica dal vivo che intratterrà i visitatori del centro storico in occasione della Pasquetta. L’evento, che si terrà il 1 aprile dalle ore 16:00 alle ore 21:00, trasforma piazza della Libertà e i suggestivi vicoli caratteristici di Ostuni in un palcoscenico vivace e coinvolgente.