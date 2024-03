Autonomia, PD Puglia: 'Calderoli lamenta pregiudizi e parla di Costituzione? Lui conosciuto per insulti razzisti e ‘Porcellum’'

ROMA - “Il Ministro Calderoli dimostra ancora una volta di essere fortemente allergico alla democrazia e alle sue regole e anche di fronte all’opinione qualificata di professori universitari di grande levatura come quelli auditi oggi in Commissione non riesce a nascondere l’arroganza e la prepotenza che lo contraddistinguono.” Così Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi, deputati pugliesi del Partito Democratico.“Sentire Calderoli accusare di avere pregiudizi studiosi di questo spessore non può che strappare un sorriso amaro. Proprio lui, ricordato dai più per aver associato l’ex Ministra Kyenge ad un ‘orango’, per aver detto altre frasi irripetibili di stampo puramente razzista e omofobico, ci viene a parlare di pregiudizi? Proprio lui, ideatore di una legge elettorale da lui stesso battezzata ‘Porcellum’, vuole impartire lezioni di diritto a professori ordinari della materia? Siamo al ridicolo.”“È chiaro che Calderoli non riesce più a dissimulare i malumori come ha fatto negli ultimi mesi e questa uscita scomposta non è altro che il sintomo evidente dei nervi saltati nella maggioranza di Governo.”