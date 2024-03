Omicidio a Ischitella: Vincenzo Silvestri, 60 anni, ucciso in pieno centro

ISCHITELLA - Questa sera, nel cuore della cittadina garganica di Ischitella, nel Foggiano, si è verificato un tragico omicidio. Vincenzo Silvestri, un uomo di 60 anni, è stato accoltellato mortalmente. Dopo l'attacco, è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo.Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri, hanno avviato un'indagine per fare luce su questo crudele delitto e individuare il responsabile o i responsabili di questo gesto. Al momento, le circostanze e i motivi dietro l'omicidio non sono ancora chiari.