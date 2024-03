Puglia: avviato un tavolo tecnico politico tra assessorato al Welfare e Ambiti socio territoriali sull’innovazione sociale

BARI - Si è tenuto ieri nella sala conferenze del Palazzo della Regione in via Gentile l’incontro tra gli uffici dell’Assessorato al Welfare e gli ambiti socio territoriali.“Abbiamo avviato - dichiarano l’assessora al Welfare Rosa Barone e la direttrice del Dipartimento Valentina Romano - il percorso per la costituzione di un tavolo tecnico politico, coinvolgendo gli ambiti socio territoriali, al fine di rafforzare le buone prassi e garantire una spesa sociale più efficiente ed efficace, puntando sull'innovazione sociale come strumento per orientare le strategie istituzionali volte a rispondere ai nuovi bisogni sociali. Vogliamo ringraziare i sindaci, gli assessori e gli uffici per l’ampia partecipazione. Momenti di confronto come quelli di ieri, sono da sempre una priorità per questo assessorato”.