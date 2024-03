Bari: attivo lo sportello di orientamento al lavoro nella parrocchia San Marco

BARI - L’assessorato al Welfare rende noto che a partire da oggi, giovedì 21 marzo, lo sportello di orientamento al lavoro e alla formazione per le famiglie promosso dal Centro Servizi per le Famiglie di Japigia-Torre a Mare sarà attivo presso la parrocchia San Marco, in via Caldarola, a Japigia.

L’attività sarà realizzata, ogni terzo giovedì del mese, dalle ore 10 alle 12, a cura di un’operatrice qualificata; la parrocchia provvederà a organizzare un’agenda di appuntamenti dedicati al servizio.