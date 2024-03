Bari diventa Capri per una notte: torna 'Anema e core'

BARI - Terzo e ultimo appuntamento con l’Anema e Core Band che venerdì 15 marzo chiuderà il suo tour in Puglia. L'irresistibile carisma di Gianluigi Lembo e dei suoi musicisti porterà ancora una volta l'atmosfera inconfondibile della storica Taverna di Capri nella grande sala del Country Devur Club di Bari, compresi gli immancabili tamburelli. L’energia della formazione napoletana che ha segnato le serate sold out di dicembre e gennaio, è pronta a tornare a Bari.La città è già impaziente di accogliere ancora una volta l'erede dello chansonnier Guido Lembo, colui che ha dato inizio all'inconfondibile stile delle serate capresi, inventando un brand che da oltre trent'anni attira il meglio del jet set internazionale, cantanti, attori, politici e imprenditori, tutti pronti a ballare e scatenarsi non solo sulle più famose canzoni della tradizione partenopea, ma anche sulle hit internazionali.Il grande successo del dinner show organizzato da Inside Emotions Luxury Events, con la partecipazione di Amicar Lexus e Stefano Brescia – Hair and Beauty Salon, nasce anche dalla ricercatezza delle portate servite durante la cena spettacolo. La band della storica taverna caprese tornerà a Bari con altri imperdibili appuntamenti a partire dal prossimo autunno, dopo un incredibile estate caprese.www.insidemotionsevents.comPer maggiori informazioni:tel. 333.7817105