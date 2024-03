Litania – Sciara (Genesi) – Sotto i Cieli di Giotto tre grandi firme della danza a Bari per tre prime regionali

BARI - Il Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa - Porta d’Oriente diretto da Elisa Barucchieri è pronto a regalare due giorni di arte e incredibili emozioni al Teatro Abeliano di Bari. Il 12 e il 15 marzo, infatti, andranno in scena ben tre spettacoli: Litania di Contart, Sciara (Genesi) di Petranura Danza e Sotto i Cieli di Giotto di Padova Danza.Il 12 marzo, ore 21:00 si comincia con Megakles Ballet, Compagnia Petranuradanza, che porterà sul palco un estratto dell’opera Sciara.2. Un filo invisibile unisce l’uomo e la Terra, un flusso unico che nasce e cresce insieme. La voce della terra è l’archè, nel magma il mito, la potenza, l’armonia, nel flusso il sognatore, il viaggio, la paura dell’ignoto, poi l’approdo ad una terra sconosciuta che si configura come Sciara, terra dura e arida in cui riporre la speranza di ritrovare la complicità della propria storia. Le coreografie di Salvatore Romania e Laura Odierna propongono un linguaggio coreografico versatile ed originale, depurato da ogni affettazione, sostenuto da anni di studio e ricerca sulle possibili origini ed evoluzioni del movimento, in cui il corpo è “testo” e nello stesso corpo è egualmente anche il “contesto”, da esplorare attraverso musicalità e dinamismo corporeo.A seguire, Litania - uno spettacolo tra danza contemporanea e contaminazioni urban che ricorda il grido di una generazione che scandaglia il territorio dell’anima. Eseguita dagli energetici danzatori di della compagnia Contart, Litania è una performance in cui vivono in contrapposizione due diverse entità dell’anima: da una parte l’azione analitica e razionale che spinge l’uomo verso la forma macchinosa delle cose; dall’altra, la spinta emotiva e sensibile dell’istinto. Le due parti lottano per raggiungere un equilibrio, un corpo che trascende verso la comunità e l'armonia collettiva, per battersi, ma soprattutto per vivere.A tracciare il disegno di questa lotta è Matteo Bittante, coreografo e co-direttore del Centro Nazionale di Produzione della Danza di Milano - DanceHaus, creativo della danza che in questo spettacolo porta tutta la sua esperienza maturata per anni in giro per l’Europa.Gli appuntamenti di ResExtensa all’Abeliano continuano il 15 marzo, ore 21:00 con le creazioni di due importanti artiste nazionali - Sotto i Cieli di Giotto, eseguito in prima regionale dalla compagnia Padova Danza Project. Danza e teatro si incontrano sotto la luce di due grandi stelle che hanno illuminato il secolo del ‘300: Giotto e Dante. L’arte di Giotto e quella dantesca sono accumunati da una profonda ricerca ed espressione della natura umana: vizi, virtù, paradiso ed inferno saranno quattro elementi che saranno rappresentati attraverso linguaggi coreografici e poetici tra loro diversi, con la speranza di dar voce e valore a quelli che sono i patrimoni storici culturali della città di Padova. È un viaggio che parte dall’oscurità e dalle insidie dell’animo umano, le quali sono rappresentate in uno spazio senza tempo e che pian piano nella loro essenza si rivelano grazie all’illuminazione della speranza. È un viaggio in cui l’unica certezza di fronte all’inevitabile giudizio universale, sembra essere quella potente ma delicata luce che gli artisti di questo calibro sono in grado di donarci.A tradurre in danza questo legame artistico ed umano (non tutti sanno che Giotto e Dante erano amici) sono le coreografe Nicoletta Cabassi, danzatrice, coreografa e pedagoga attiva in Italia e all’estero, e Emanuela Tagliavia, docente di Danza Contemporanea presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano e presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano.