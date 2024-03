Bari, grande successo per Puglia Women AI

BARI - Tre giorni di formazione e ispirazione, oltre 40 speaker e mentori d’eccellenza,15 aziende sponsor e partner per oltre 200 partecipanti. È stato un gran successo Puglia Women AI, il primo bootcamp completamente al femminile sull’intelligenza artificiale organizzato da Puglia Women Lead. Donne di ogni età e background hanno invaso il padiglione 152 della Fiera del Levante e, tra uno speech e l’altro, 33 team hanno realizzato 33 progetti di assistenti virtuali creati con l'IA generativa in soli due giorni di lavoro!

Tre i progetti che sono stati premiati per essersi distinti tra tutti i lavori:

● Primo posto. Assistente per moderatori social: rileva i commenti offensivi, li classifica in base alla gravità e allerta gli admin per poter intervenire. Analizza il sentiment degli utenti per statistiche. Potenziale per analisi di mercato utili a campagne vendite.

● Secondo posto. Atena: Guida Personale per lo Sviluppo Digitale. Adattata alle tue preferenze e agli obiettivi aziendali, Atena aiuta a migliorare le competenze digitali, tenendo conto delle tue esigenze.

● Terzo posto a parimerito tra due app che hanno quasi lo stesso nome. Da una parte troviamo Pir, assistente virtuale per un’esperienza di acquisto interattiva, intelligente e plasmata sulle esigenze dell’utente. Pir porterà alla scoperta dei prodotti Pirelli aiutandoti nella scelta del pneumatico da acquistare per sostituire quello forato o vecchio. Dall’altra abbiamo Piro, app digitale che guida l’utente in avventure alla scoperta della Puglia assicurandosi pneumatici perfetti per ogni avventura.

Grazie alle borse di studio messe a disposizione dai partner Datamasters e Aulab, inoltre, tredici partecipanti potranno continuare la loro formazione sull’IA con corsi online e in presenza su Bari. Le vincitrici delle borse di studio provengono tutte dalla Puglia e appartengono alla fascia d’età 20-30 anni.

La tre giorni è andata completamente sold out: erano 150 le donne iscritte in lista d’attesa, segno che il prossimo anno Puglia Women Lead potrebbe allargare ancora la sua platea.

D'altro canto una riflessione comune sui temi dell’IA e del ruolo delle donne nel mondo del lavoro è necessaria più che mai in un mercato che può definirsi ancora patriarcale. Parlano chiaro i numeri, del resto: l’occupazione femminile nel capoluogo pugliese ha segnato, nel 2023, un gap del 22,8% con quella maschile, dato che sale al 26% nella provincia (fonte: Istat). Colpa anche di un retaggio maschilista del mercato, che non va incontro alle necessità delle donne nella conciliazione vita-lavoro.

Questa realtà è ancora più tangibile se parliamo di lavoro nel settore scientifico e tecnologico. Secondo il Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum, l’Italia si colloca al 79° posto in quanto a parità di genere su un indice a livello mondiale di 146 Paesi. L’ultimo rapporto di State of Science Index di 3M, sondaggio relativo alla percezione in merito alle scienze, mette inoltre in evidenza che il 66% delle donne impegnate in carriere STEM lascerebbe il posto di lavoro perché non si sentirebbe incoraggiata a livello economico e professionale.

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio di: Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Confindustria Giovani Bari e Bat e Distretto Produttivo dell’Informatica. Main sponsor: Pirelli. Sponsor: Fincons Group, Intelligo, ITS Apulia Digital Maker, Intesa Sanpaolo, Gruppo Master. Partner di formazione: Data Masters, Aulab e Feedel PugliAI. Community Partner: Donne 4.0, ABCD, Amazing Puglia, Impact Hub, Sud Digitalə, Switch Up, Associazione pugliesi. Partner comunicazione: Likeabee.