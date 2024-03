Bari, oggi l’apertura al pubblico della nuova area di parcheggio green nei pressi del mercato Santa Chiara a Japigia

BARI - È stata aperta al pubblico questa mattina, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele e del presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, la nuova area di sosta green realizzata nel parcheggio di fronte al mercato di Santa Chiara, tra via Pitagora e via Peucetia, a Japigia. - È stata aperta al pubblico questa mattina, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele e del presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, la nuova area di sosta green realizzata nel parcheggio di fronte al mercato di Santa Chiara, tra via Pitagora e via Peucetia, a Japigia.





Nel corso dell’intervento, finanziato con fondi del PON Metro per circa 400mila euro, sono stati realizzati 115 stalli per le auto (comprensivi di due posti per disabili) e 10 per le moto, installati archetti per il parcheggio delle bici, deimpermeabilizzati 1.572 mq su un totale di circa 3.500 mq e messi a dimora 22 alberi - tra bagolari, canfore e carrubi - e numerosi cespugli - teucrium, alloro, mirto, lantana, westringia fructicosa, abelialavanda e rosmarino, agapanthus e vitex agnus - serviti da un impianto di irrigazione.





Sono stati inoltre predisposti gli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza che saranno completati con un altro appalto in corso di affidamento.





Infine, il marciapiede ad angolo con via Pitagora è stato ridisegnato con l’inserimento di un bulbout e di rampe per cittadini con disabilità motoria.





"Oggi restituiamo ai cittadini l’area del parcheggio adiacente al mercato di Santa Chiara - ha spiegato Nicola Mele -, rinnovata grazie a un importante intervento di deimpermeabilizzazione che ha portato a dimezzare la superficie coperta da asfalto, con la posa di una pavimentazione drenante, e di greening, con la piantumazione di alberi, siepi e aiuole, a garanzia di un miglioramento non solo estetico ma anche della qualità dell’aria a beneficio dei residenti e dei clienti del mercato del quartiere. L’impegno dell’amministrazione a contrasto dell’effetto isola di calore si è tradotto negli ultimi anni in un massiccio intervento di deimpermeabilizzazione effettuato nelle aree interessate da interventi di riqualificazione in tutta la città, che stimiamo complessivamente in oltre 20.000 mq considerando la rimozione di asfalto effettuata per 2.260 mq nel parcheggio in via Vaccarella, 370 mq nel giardino Rita Levi Montalcini, 1.000 mq nel giardino in via delle Murge, 276 mq nella piazzetta via Genova/via Pantanelli a Carbonara, 1.980 mq nell’area antistante la parrocchia di San Nicola a Catino, 10.150 mq del park&ride di largo 2 Giugno e 3.220 mq che a breve saranno rimossi nell’ambito dei lavori per il G124 di corte don Bosco al San Paolo".





"Con questo nuovo parcheggio green, superiamo definitivamente la sistemazione provvisoria che ha caratterizzato per decenni il piazzale adiacente al mercato di Santa Chiara- ha commentato Lorenzo Leonetti -. Quella che prima era un’area in pietrisco e strisce d’asfalto che, in caso di pioggia, diventava inutilizzabile oggi è uno spazio attrezzato per la sosta di oltre 100 auto con stalli per bici, nuovi alberi e arbusti e la predisposizione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza: un’opera che restituisce funzionalità e bellezza a uno spazio pubblico utilizzato dai residenti della zona oltre che dai tanti avventori del mercato di Santa Chiara. In questo modo siamo riusciti a onorare un’altra promessa fatta al quartiere all’inizio di questo mandato".





La nuova area a parcheggio green di via Peucetia rientra nell’ambito del piano di azioni sperimentali per il verde urbano (greening e forestazione) finanziate dal PON Metro e finalizzate al contenimento dei cambiamenti climatici e dell’effetto isola di calore in città.