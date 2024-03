Bari, scioglimento del Comune: quali conseguenze per la città?

Commissariamento : il Comune viene affidato a un commissario prefettizio, nominato dal Governo, che avrà il compito di gestire l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo del consiglio comunale.

BARI - Elezioni rinviate, imposte più alte e stop agli investimenti: sono solo alcune delle possibili conseguenze dello scioglimento del Comune di Bari per mafia, ipotesi che sta prendendo corpo in queste ore dopo l'accesso ispettivo disposto dal Ministero dell'Interno.Lo scioglimento del Comune rappresenterebbe un duro colpo per la città, con ricadute negative su diversi aspetti:La commissione d'accesso avrà 3 mesi per accertare l'eventuale infiltrazione mafiosa nel Comune di Bari. Al termine dell'istruttoria, invierà un rapporto al Ministero dell'Interno che, sulla base delle risultanze, deciderà se sciogliere o meno il Comune.