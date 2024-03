Bari, sopralluogo sul cantiere per la riqualificazione della piazzetta tra via Genova e Pantanelli a Carbonara con nuovo verde e una nuova area ludica

BARI - Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele, accompagnato dalla presidente del Municipio IV Grazia Albergo e da alcuni consiglieri dello stesso Municipio, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici responsabili nello spazio pubblico compreso tra via Genova e via Pantanelli, a Carbonara, dove sono in corso i lavori che doteranno questa piazzetta di nuovi alberi e arbusti, oltre che di un’area ludica per i più piccoli.Nel dettaglio l’intervento, del costo complessivo di 145mila euro, prevede la messa a dimora di esemplari di bagolaro, albero di Giuda e alloro e di arbusti di lantana, rosmarino, salvia, ginepro e alaterno. Quanto all’area ludica, da realizzarsi ex novo, sarà dotata di una pavimentazione antitrauma sulla quale saranno montati un’altalena a doppia seduta, un gioco munito di scivolo e un gioco a molla a forma di cigno.I lavori saranno completati con il posizionamento di panchine e cestini portarifiuti e con l’installazione di una fontana inclusiva modello fontis.“Questa mattina abbiamo verificato che l'andamento dei lavori proceda secondo le previsioni - commenta Nicola Mele -, in base alle quali stimiamo di consegnare l’area ai cittadini entro maggio. Sono state ultimate le predisposizioni per gli impianti e si stanno completando le sistemazioni dei cordoli. Seguirà la posa del terreno vegetale e la messa a dimora degli alberi e delle varie essenze. Infine, una volta posizionate le attrezzature ludiche, quest'area sarà fruibile per i cittadini. Anche in questo caso, come in tutti gli interventi di riqualificazione e greening in corso in tutta la città, nell’ambito del cantiere è stato possibile procedere alla depavimentazione di 276 mq, a contrasto dell’effetto isola di calore”.“La riqualificazione di questa piazzetta, fortemente voluta dai cittadini - ha sottolineato Grazia Albergo -, restituirà uno spazio pubblico attrezzato alle famiglie, consentendo a grandi e piccini di stare insieme e favorendo in questo modo la socialità e il benessere. Si tratta di una piccola area tra i condomini che, al termine dei lavori, risulterà molto più verde e accogliente, con un nuovo spazio in cui i più piccoli potranno divertirsi e giocare all’aria aperta”.La riqualificazione dell’area rientra nella più ampia azione sperimentale messa in campo dall’amministrazione comunale per il verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore - finanziata nel complesso per 8 milioni di euro dal PON Metro.