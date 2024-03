Bari: musica e cinema protagonisti con 'Music Beyond Borders' e 'Ciak, si suona!'

M° Antonio Tinelli: "Il progetto 'Music Beyond Borders' rappresenta un'importante opportunità di crescita per i nostri studenti, che hanno potuto confrontarsi con coetanei provenienti da diverse culture musicali."

M° Giovanni Pelliccia: "Con 'Ciak, si suona!' celebriamo il connubio tra musica e cinema, due arti che si intrecciano per dare vita a emozioni indimenticabili."

Dott. Fabio Diomede: "Il Conservatorio 'N. Piccinni' di Bari si conferma punto di riferimento per l'alta formazione musicale e fucina di talenti."

M° Corrado Roselli: "L'internazionalizzazione è un valore fondamentale per il nostro Conservatorio, che si impegna a promuovere la mobilità e lo scambio culturale tra i giovani musicisti."

Assessora Ines Pierucci: "Il Conservatorio di Bari rappresenta un'eccellenza del nostro territorio e un'importante attrattiva per le nuove generazioni."

I concerti "Music Beyond Borders" e "Ciak, si suona!" si inseriscono nel ricco calendario di eventi del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, a conferma del suo ruolo di polo culturale di riferimento per la città e la regione.

BARI - Due eventi imperdibili animeranno il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari: il concerto "Music Beyond Borders" il 16 marzo e "Ciak, si suona!" il 20 marzo, entrambi alle ore 20.: un'orchestra di 64 elementi, formata da studenti e docenti provenienti da 11 nazioni europee, si esibirà in un programma musicale ricco di contaminazioni e suggestioni. Il concerto, frutto di un intenso scambio culturale nell'ambito del progetto Erasmus+, vedrà la prima esecuzione assoluta di brani composti da Meelis Vind, Ante Grgin, Jukka Linkola, Hardy Mertens, Jan Van der Roost, Valto Beqiri, Walter Farina e Angelo Inglese.!: l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dal M° Giovanni Pelliccia omaggia il Bif&st con musiche di Nino Rota e Dmitri Shostakovich. Il programma, incentrato sul connubio tra musica e cinema, includerà Tahiti-Trot (Tea for Two) di Youmans-Shostakovich, la suite sinfonica Il Gattopardo di Rota e la Suite for jazz Orchestra n. 2 di Shostakovich.