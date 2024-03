Barletta: arrestato 37enne per maltrattamenti alla madre

BARLETTA - Le Volanti della Polizia di Stato di Barletta hanno arrestato un 37enne barlettano per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di aver aggredito verbalmente e fisicamente la madre, una donna di 65 anni, procurandole lesioni.Gli agenti sono intervenuti presso l'abitazione della donna a seguito di una segnalazione di lite familiare. La vittima, visibilmente scossa, ha raccontato agli agenti che il figlio, alcune ore prima, l'aveva aggredita sferrandole un pugno alla testa e poi si era allontanato. Nella notte, l'uomo era ritornato cercando di entrare in casa nonostante il rifiuto della madre, e aveva reagito violentemente danneggiando la porta d'ingresso a calci e pugni.La donna ha inoltre raccontato agli agenti di aver subito anni di vessazioni e umiliazioni da parte del figlio, vivendo in un clima di terrore. Ha riferito anche di aver ricevuto minacce di morte, anche con l'uso di armi da taglio.L'uomo, un pregiudicato barlettano, è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.Si precisa che la posizione dell'indagato è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria e lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna.Questo episodio rappresenta un grave caso di violenza domestica, una realtà purtroppo diffusa che richiede un impegno costante da parte di tutte le istituzioni e della società civile per tutelare le vittime e contrastare questo fenomeno.