Solenne Via Crucis Vivente a Martano: un appuntamento imperdibile per la Settimana Santa

Scene del "pentimento di Giuda" (Tiziano Merola) e della "Resurrezione"

Dialogo tra i ladroni

Dedica a Don Cesare Palma, parroco promotore dell'iniziativa, e a Paolo Perrotta, ideatore e benefattore

Un invito a tutti



La Solenne Via Crucis Vivente è un'occasione per vivere un momento di profonda riflessione e spiritualità, immergendosi nella drammaticità della Passione di Cristo e nella speranza della sua Resurrezione.



Don Donato Manca – parroco Maria SS. del Rosario

Totino Stella – regista

Leonardo Caracuta – organizzatore

Gregorio Laganà – personaggio Gesù

Fabio Tarantino – sindaco di Martano

Antonella Tremolizzo – vicesindaca di Martano

Andrea Aprile – consigliere con delega alla Cultura

Antonio Leo – vicepresidente Provincia di Lecce

Un evento da non perdere per rivivere la Passione di Cristo in un contesto suggestivo e coinvolgente.

MARTANO - La Parrocchia di Maria SS. del Rosario di Martano, in provincia di Lecce, organizza la 40^ edizione della Solenne Via Crucis Vivente, un evento che si terrà mercoledì 27 marzo 2024, all'interno della Settimana Santa.Riconosciuta come una delle più belle e suggestive rappresentazioni sacre del Salento, la Via Crucis Vivente di Martano coinvolge circa 200 figuranti in costume d'epoca, che rivivono in modo fedele ai Vangeli gli ultimi momenti della vita di Gesù.Sotto la guida spirituale del parroco don Donato Manca e la regia di Totino Stella, il Cristo, impersonato da Gregorio Laganà, percorrerà le suggestive vie del centro storico di Martano, incontrando i personaggi della Passione: la Madre Maria (Maria Assunta Saracino), il Cireneo (Cosimo Nocco), la Veronica (Fernanda Di Bari), le pie donne... fino al Golgota, allestito presso il cimitero comunale.L'edizione 2024 della Via Crucis Vivente di Martano presenta alcune novità: