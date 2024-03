Barletta, arrestato presunto responsabile della rapina a una tabaccheria: ferito il titolare durante la colluttazione

BARLETTA - Un uomo di 33 anni, residente a Barletta, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di essere il responsabile della rapina avvenuta il 19 marzo scorso ai danni di una tabaccheria nel centro cittadino. Il colpo fu seguito da una colluttazione tra il rapinatore, armato di martello, e il titolare dell'attività commerciale, che rimase ferito al volto.Secondo quanto accertato dagli agenti del locale commissariato, coordinati dalla Procura di Trani, il 33enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, avrebbe fatto irruzione nel negozio di corso Vittorio Emanuele a volto coperto. Armato di martello, avrebbe tentato di forzare la porta vicina al bancone per raggiungere il registratore di cassa. Successivamente, avrebbe minacciato il tabaccaio con violenza, intimandogli di consegnargli i contanti.Il titolare del negozio, tuttavia, reagì provando a fermare l'aggressore. In risposta, il rapinatore lo colpì alla fronte con il martello, per poi fuggire velocemente dalla scena del crimine. Grazie alla testimonianza della vittima, ai rilievi effettuati nella tabaccheria e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a identificare il presunto autore della rapina, trovato poco distante dalla tabaccheria.Il fermo a cui è stato sottoposto il 33enne è stato convalidato, e l'uomo risponde ora di rapina e lesioni personali. Attualmente si trova detenuto in carcere, in attesa delle prossime fasi processuali.