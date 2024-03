Torna a Bari l'8° edizione del Gran Premio: eventi collaterali dal 6 aprile

BARI - Dopo il grande successo dell'ultima edizione nel 2022, Bari si prepara ad accogliere nuovamente il Gran Premio di Bari, l'evento biennale che celebra la storica corsa automobilistica che ha animato le strade del capoluogo pugliese tra il 1947 e il 1956. Organizzata dall'Old Cars Club, la 8ª edizione del Gran Premio di Bari si svolgerà dal 25 al 28 aprile 2024 e sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi collaterali che prenderanno il via sabato 6 aprile.Il programma dettagliato degli eventi sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà venerdì 5 aprile alle ore 11:30 nella Sala Giunta del Comune di Bari. All'evento saranno presenti gli assessori allo Sport e allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli e Carla Palone, insieme al presidente dell'Old Cars Club, Antonio Durso.Gli eventi collaterali includeranno esposizioni, incontri, shooting fotografici ed eventi appositamente pensati per i più piccoli, offrendo un'esperienza coinvolgente e inclusiva per tutti gli appassionati di motori e per le famiglie.Il Gran Premio di Bari rappresenta un'opportunità unica per rivivere l'atmosfera e l'emozione delle corse automobilistiche storiche, celebrando la tradizione e l'eredità motoristica della città.