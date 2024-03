Ben Dj conquista l'Italia

Ben DJ non si ferma più. Con la sua energia e la sua musica capace di far scatenare chiunque, è un vero maestro di quel genere / non genere musical che all'estero chiamano "open format". Il noto deejay, sa mettere addosso voglia di ballare a chiunque e per questo i suoi set sono richiestissimi nei club di tutto il mondo.

Nella seconda metà di marzo fa scatenare tutta la penisola: Venerdì 15 marzo è a Notorius di Roma, il 16 a SportItalia Village - Verano Brianza (MBG). La sera dopo, il 17, è al Canteen di Milano. Il 19 marzo resta a Milano ma si sposta a La Bullona Milano, dove torna anche il 26.

Eccoci al 23 marzo, quando fa scatenare O’bistro di Parma. Il 29 Marzo eccolo all'esclusivo Twiga di Forte dei marmi, mentre il 30 Marzo si sposta a El Camineto, a Cortina, per un dinner show pieno di musica. Il giorno, il 31 marzo, ovvero per Pasqua, ecco una "doppia" che solo Ben DJ può riuscire a mettere in pratica: sonorizza con il suo sound il pranzo El Camineto, ovvero resta a Cortina... ma immediamente dopo si sposta a Forte dei Marmi, per far ballare, ancora, il Twiga di Forte dei Marmi.

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall’Europa all’Asia, passando dall’Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E’ spesso il protagonista musicale di feste esclusive, ad esempio dei party legati al mitico The Cal, il Calendario Pirelli. E’ accaduto negli scorsi anni a New York, Milano (…), mentre nel 2020, quando si è presentato The Cal 2021, Ben Dj era in console a Verona. Nella primavera 2019 era spesso in tv, su Canale 5, nel cast di “All Together Now”. A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica, primo tra tutti l’esclusivo La Bullona. Come se non bastasse, è di casa al Twiga Forte dei Marmi o al Salvaje club di Dubai.

Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. E soprattutto, la sua musica piace molto su Spotify, oggi la Bibbia della musica: la sua “Hold Tight” è stata ascoltata 7 milioni e mezzo di volte. Mentre scriviamo, il suo singolo più recente è una coinvolgente cover di "Se mi lasci non vale", originariamente interpretata da Julio Iglesias.