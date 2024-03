Bitonto ricorda Marco Vacca con la rassegna 'La favola cinematografica'

Ore 10:00 - Cineteatro Coviello: Matinée e contest a premi per le scuole "Piccoli e grandi eroi". Proiezione dei cortometraggi "U Moschettìeri" e "SuperJesus" di Vito Palumbo. Saranno presenti il regista e il produttore Gaspare Rizzo (MoveArt Film).

Ore 18:00 - Teatro Traetta: Proiezione del film "Miracolo a Milano" di Vittorio De Sica. A seguire, contest a premi per adulti "La Favola Cinematografica". Interverranno la famiglia Vacca, la professoressa Gianna Sammati, Marino Pagano e il critico cinematografico Domenico Saracino.

Giovedì 21 marzo





Ore 18:00 - Teatro Traetta: Cineconcerto "Rivisitazione dello sciopero", performance audiovisiva di Cosimo Terlizzi e Luca Maria Baldini dedicata a Pier Paolo Pasolini.

Le proiezioni serali sono ad ingresso libero.



Per informazioni:





Botteghino del Teatro Traetta (tel. 0803742636)

La rassegna "La favola cinematografica" è un'occasione per ricordare il maestro Marco Vacca e per riflettere sul valore del cinema come strumento di educazione e di crescita culturale.

BITONTO – Martedì 19 marzo prende il via a Bitonto la rassegna "La favola cinematografica", un omaggio al maestro Marco Vacca, educatore e appassionato di cinema scomparso due anni fa.L'evento, organizzato dal Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto in collaborazione con le associazioni Meo Romeo e Just Imagine, vuole celebrare la figura di Vacca non solo come educatore, ma anche come fervente animatore culturale della città.