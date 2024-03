Serie B, il Bari ancora ko: 0-1 contro la Sampdoria al San Nicola

Ssc Bari fb





Decima sconfitta in questa stagione per i biancorossi. Il Bari è al quattordicesimo posto in classifica con 34 punti insieme al Cosenza. I galletti sono a +2 sulla zona play out, poiché la Ternana quintultima ha 32 punti. Settima vittoria esterna della Sampdoria, settima in zona play off con 40 punti.

- Terza sconfitta interna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 0-1 contro la Sampdoria al “San Nicola” nella trentesima giornata di Serie B. E’ decisiva la rete realizzata al 41’ del secondo tempo da Kasami per il successo dei blucerchiati. Nella ripresa al 27’ Sibilli dei pugliesi si fa parare un rigore dal portiere Stankovic concesso per un fallo di mano di Ghilardi su conclusione di Puscas.