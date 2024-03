Brando Madonia, in radio il nuovo singolo 'Domani no'

E' disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica ''Domani no'' il nuovo singolo del cantautore siciliano Brando Madonia, incluso nell'ep 'Primavera Aria'. Brando spiega così il nuovo singolo: ''Domani no si interroga sulle incertezze del futuro, del salto nel vuoto che spesso rimandiamo a data da destinarsi''. '

Domani No' è incluso nel nuovi viaggio musicale dal titolo ''Primavera Aria'', l’azione dopo le riflessioni, il risveglio dopo la quiete che il nostro tempo ci impone. I brani dell’EP, dopo un inverno più introspettivo che rispecchiano una stagione che prevede un maggiore rimando all’istinto, alternando leggerezza e autoanalisi, velocità e calma, sottrazione ed esplosione.