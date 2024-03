Canne Bianche Lifestyle Hotel rivela la sua nuova stagione, lusso rinnovato ed esperienze culinarie

TORRE CANNE - Canne Bianche Lifestyle Hotel, boutique hotel situato nel cuore della Puglia nella splendida Valle d’Itria a Torre Canne in provincia di Brindisi, riapre per la nuova stagione con un tocco rinnovato senza precedenti. Da quest'anno, l'hotel ha ottenuto la prestigiosa classificazione di cinque stelle lusso, sottolineando il suo impegno per l'eccellenza nell'ospitalità. In risposta, infatti, alle esigenze degli ospiti più esigenti, Canne Bianche ha ampliato la sua offerta di suite, introducendo due nuove Master Suite dotate di jacuzzi con la possibilità unica di gustarsi una "floating breakfast" direttamente nella piscina privata della camera. - Canne Bianche Lifestyle Hotel, boutique hotel situato nel cuore della Puglia nella splendida Valle d’Itria a Torre Canne in provincia di Brindisi, riapre per la nuova stagione con un tocco rinnovato senza precedenti. Da quest'anno, l'hotel ha ottenuto la prestigiosa classificazione di cinque stelle lusso, sottolineando il suo impegno per l'eccellenza nell'ospitalità. In risposta, infatti, alle esigenze degli ospiti più esigenti, Canne Bianche ha ampliato la sua offerta di suite, introducendo due nuove Master Suite dotate di jacuzzi con la possibilità unica di gustarsi una "floating breakfast" direttamente nella piscina privata della camera.





Tra le novità di quest’anno, sicuramente da menzionare la nuova partnership con Naturalis, marchio di eccellenza nel Salento per la produzione di cosmetici certificati naturali e biologici che contengono ingredienti di origine vegetale coltivati ed estratti a Km zero, tipicamente salentini e mediterranei e non testati sugli animali. Nelle camere dell’hotel, infatti, gli ospiti potranno trovare questi prodotti oltre ad esserne omaggiati durante il servizio di turndown. Sempre in camera, l’ospite potrà degustare i drink di Nio Cocktail, il celebre brand italiano di cocktail ready-to-drink, tra cui il nuovo cocktail creato con il rinomato gin "Il Botanico", frutto di una ricetta locale della proprietà di Canne Bianche che regala un’esplosione di freschezza.





L’impegno di Canne Bianche per l’offerta gastronomica di questa nuova stagione rappresenta una novità fondamentale grazie al rebranding di tutti gli outlet ristorativi:

- Autentico Wine & Restaurant, all’interno di una cornice chic ma allo stesso tempo conviviale offre un’esperienza di gusto assoluta, con piatti rivisitati che rendono omaggio alla tradizione culinaria pugliese, fatta di prodotti genuini e sapori inconfondibili oltre alla possibilità di gustare la pizza durante tutto l’anno.

- Giùammare Osteria Contemporanea: Un'oasi culinaria affacciata sul mare dove rilassarsi e godere della vista panoramica. Gli ospiti potranno assaporare piatti a base di pesce fresco e la sera degustare squisite pizze cotte in forno a legna. Inoltre, durante la stagione di pesca, si potrà assistere alla tradizionale consegna del pescato del giorno direttamente nelle mani dello Chef, creando un'esperienza autentica e memorabile.

- Ulteriore novità riguarda la Wine Cellar, una cantina che offre più di 160 etichette tra vini locali, italiani e internazionale creata in collaborazione con Gabriele Gorelli MW, prima Master Of Wine d’Italia.





Anche il benessere è da sempre una parola chiave per Canne Bianche, AQUA SPA, ispirata alla natura e al mare, offre trattamenti esclusivi, specializzati in pratiche olistiche a base di pietre Himalayane e Sali del Mar Morto, un invito a una ritualità unica di benessere.





L’obiettivo di Canne Bianche è raccontare e far vivere lo slow life pugliese in modo esclusivo e nella maniera più autentica possibile agli ospiti grazie ad un'attenzione ai dettagli senza compromessi, in cui l’offerta mira a trasformare ogni soggiorno in un'esperienza indimenticabile.